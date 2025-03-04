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4 марта, 11:11

«Мы ударим сильнее»: В Канаде пригрозили отправить США в Средневековье

Toronto Sun: Канадский регион Онтарио хочет отключить США свет в ответ на тарифы

Глава правительства канадской провинции Онтарио Даг Форд резко раскритиковал планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении Канады. По его словам, в этом случае американцы столкнутся с прекращениями поставок электроэнергии. Об этом сообщила Toronto Sun.

«Мы будем использовать все возможные инструменты. Если они хотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю всё, включая отключение их от энергии, и при этом буду улыбаться. <…> Они хотят надавить на нас? Мы ударим вдвое сильнее», — сказал Форд на пресс-конференции.

Он также предложил чиновникам из других регионов страны присоединиться к нему и совместно дать отпор Трампу. Форд уверен, что нельзя оставлять подобный «произвол» со стороны американцев безнаказанным.

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Напомним, что изначально пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая должны были вступить в силу 4 февраля. Однако Оттава сумела договориться с Вашингтоном о месячной отсрочке торговой войны. Сейчас срок истёк и вновь над Канадой нависла угроза введения тарифов. Президент США Дональд Трамп уже сообщал, что не намерен больше откладывать утверждение пошлин в размере 25%. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли ответила, что Оттава примет зеркальные меры.

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freepik / rawpixel.com

Татьяна Миссуми
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