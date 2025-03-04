«Мы ударим сильнее»: В Канаде пригрозили отправить США в Средневековье

Глава правительства канадской провинции Онтарио Даг Форд резко раскритиковал планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении Канады. По его словам, в этом случае американцы столкнутся с прекращениями поставок электроэнергии. Об этом сообщила Toronto Sun.

«Мы будем использовать все возможные инструменты. Если они хотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю всё, включая отключение их от энергии, и при этом буду улыбаться. <…> Они хотят надавить на нас? Мы ударим вдвое сильнее», — сказал Форд на пресс-конференции.