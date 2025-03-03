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2 марта, 21:20

«А кто будет защищать Канаду?» Захарова всего одним вопросом осадила Трюдо за его «миротворческий» план

Захарова с иронией отреагировала на планы Трюдо отправить на Украину военных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление канадского премьера Джастина Трюдо о возможной отправке военных на Украину для обеспечения безопасности. Дипломат в ответ задала главе кабмина всего один неудобный вопрос.

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — сыронизировала Захарова в Telegram.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп ещё до вступления в должность заявлял о желании сделать Канаду 51-м штатом. Трюдо счёл эти угрозы вполне реальными.

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Telegram / МИД России

Тимур Хингеев
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