«А кто будет защищать Канаду?» Захарова всего одним вопросом осадила Трюдо за его «миротворческий» план
Захарова с иронией отреагировала на планы Трюдо отправить на Украину военных
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление канадского премьера Джастина Трюдо о возможной отправке военных на Украину для обеспечения безопасности. Дипломат в ответ задала главе кабмина всего один неудобный вопрос.
«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — сыронизировала Захарова в Telegram.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ещё до вступления в должность заявлял о желании сделать Канаду 51-м штатом. Трюдо счёл эти угрозы вполне реальными.
Telegram / МИД России