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2 марта, 20:06

Канада ввела новые санкции против российских физлиц и организаций

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых антироссийских санкций. «Блэклист» пополнили десять физических лиц и 21 организация из РФ. Анонс главы кабмина процитировала его пресс-служба после участия политика в саммите европейских лидеров в Лондоне по Украине.

«Премьер-министр объявил о новых санкциях против десяти физических лиц и 21 организации, в том числе против военизированных организаций и их лидеров», — говорится в официальном заявлении.

Общее число физических лиц и организаций из России, попавших под канадские рестрикции, превысило 3 тысячи. Кто именно угодил под новые ограничения, в МИД североамериканского государства пока не уточнили.

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Американские власти тем временем готовятся к отмене всех наложенных на Россию ограничений. По данным СМИ, такое решение будет принято уже в ближайшее время.

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Shutterstock / FOTODOM / arindambanerjee

Антон Голыбин
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