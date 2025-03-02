Канада ввела новые санкции против российских физлиц и организаций

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых антироссийских санкций. «Блэклист» пополнили десять физических лиц и 21 организация из РФ. Анонс главы кабмина процитировала его пресс-служба после участия политика в саммите европейских лидеров в Лондоне по Украине.

«Премьер-министр объявил о новых санкциях против десяти физических лиц и 21 организации, в том числе против военизированных организаций и их лидеров», — говорится в официальном заявлении.

Общее число физических лиц и организаций из России, попавших под канадские рестрикции, превысило 3 тысячи. Кто именно угодил под новые ограничения, в МИД североамериканского государства пока не уточнили.