Россия обещала Японии ответ на 25-й пакет нелегитимных санкций

Россия будет реагировать на 25-й пакет санкций, который против страны ввела Япония ещё в январе текущего года. Об этом РИА «Новости» заявил посол РФ в стране Николай Ноздрёв. Он уверен, что такое решение со стороны Токио подтверждает приверженность правительства к антироссийской политике.

Ноздрев напомнил, что Москва уже уведомляла Японию о возможных ответных мерах на враждебные действия. Он отметил, что российские власти не «играют на публику» и не следуют принципу «ответа ради ответа».

«Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям», — сказал он.