Россия обещала Японии ответ на 25-й пакет нелегитимных санкций
Посол Ноздрёв: Россия не оставит без ответа принятый Японией 25-й пакет санкций
Россия будет реагировать на 25-й пакет санкций, который против страны ввела Япония ещё в январе текущего года. Об этом РИА «Новости» заявил посол РФ в стране Николай Ноздрёв. Он уверен, что такое решение со стороны Токио подтверждает приверженность правительства к антироссийской политике.
Ноздрев напомнил, что Москва уже уведомляла Японию о возможных ответных мерах на враждебные действия. Он отметил, что российские власти не «играют на публику» и не следуют принципу «ответа ради ответа».
«Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям», — сказал он.
Напомним, что в январе Япония ввела новые санкционные меры против России. Они затронули 11 человек, 51 организацию и три банка. В список включили десятки зарубежных компаний и одного гражданина из восьми стран. Также с большим количеством ограничений столкнулся экспорт в РФ — запрещена поставка 335 наименований продукции. Ужесточения коснулись и экспорта в адрес 22 российских компаний и учреждений.
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