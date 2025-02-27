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27 февраля, 16:53

Трамп на год продлил действие антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия части антироссийских санкций, введённых из-за украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идёт об ограничениях, которые американское руководство вводило в отношении России в 2014-м, 2018-м и 2022-м годах. Глава Белого дома заявил, что проанализировал эти рестрикции и решил, что они «должны остаться в силе после 6 марта 2025 года».

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Ранее американский президент заявил, что Вашингтон может снять с России санкции, но произойдёт это не раньше мирного разрешения украинского конфликта. Он добавил, что для прекращения кровопролития потребуются уступки с российской стороны.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
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