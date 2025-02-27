Трамп на год продлил действие антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия части антироссийских санкций, введённых из-за украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идёт об ограничениях, которые американское руководство вводило в отношении России в 2014-м, 2018-м и 2022-м годах. Глава Белого дома заявил, что проанализировал эти рестрикции и решил, что они «должны остаться в силе после 6 марта 2025 года».