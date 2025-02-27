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27 февраля, 13:47

Греф поделился прогнозом о перспективах отмены антироссийских санкций

Герман Греф допустил, что санкции могут не снять, а ужесточить ещё больше

Сбербанк в своей работе исходит из предположения, что Запад не отменит антироссийские санкции, а наоборот — усилит их. Об этом в ходе конференции с аналитиками и инвесторами заявил директор банка Герман Греф.

«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат», — сказал он, добавив, что если санкционное давление не возрастёт, это станет «счастливым бонусом» для России.

Трамп дал туманный прогноз об отмене санкций против России
Трамп дал туманный прогноз об отмене санкций против России

Ранее по вопросу об отмене антироссийских санкций высказывался президент США. По его словам, руководство Штатов готово снять наложенные на Россию ограничения, но произойдёт это не раньше, чем украинский конфликт получит мирное разрешение. Американский лидер также подчеркнул, что Москве придётся согласиться на уступки ради мира.

Фон дер Ляйен решила попросить Индию помочь с санкциями против РФ
Фон дер Ляйен решила попросить Индию помочь с санкциями против РФ
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ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Юрий Лысенко
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