Греф поделился прогнозом о перспективах отмены антироссийских санкций

Сбербанк в своей работе исходит из предположения, что Запад не отменит антироссийские санкции, а наоборот — усилит их. Об этом в ходе конференции с аналитиками и инвесторами заявил директор банка Герман Греф.

«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат», — сказал он, добавив, что если санкционное давление не возрастёт, это станет «счастливым бонусом» для России.