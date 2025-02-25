На Западе анонсировали скорое снятие американских санкций с России

США могут снять санкции с России в скором времени. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Авторы статьи уточнили, что деньги являются мотивацией для американского президента Дональда Трампа. Поэтому делегация России прибыла на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений, говорится в материале.