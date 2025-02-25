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25 февраля, 07:51

На Западе анонсировали скорое снятие американских санкций с России

Financial Times: США в скором времени снимут санкции с России

США могут снять санкции с России в скором времени. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Авторы статьи уточнили, что деньги являются мотивацией для американского президента Дональда Трампа. Поэтому делегация России прибыла на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений, говорится в материале.

«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — пишет газета.

Экономист рассказал, с чего США начнут процесс снятия санкций с России
Экономист рассказал, с чего США начнут процесс снятия санкций с России

А ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США снимут свои санкции с России, как только это им покажется рациональным. В Кремле тоже считают, что вопрос снятия ограничений обсуждать ещё рано. Тем временем в ЕС бьют тревогу из-за того, что США могут освободить РФ от ограничений.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Дарья Нарыкова
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