На Западе анонсировали скорое снятие американских санкций с России
Financial Times: США в скором времени снимут санкции с России
Авторы статьи уточнили, что деньги являются мотивацией для американского президента Дональда Трампа. Поэтому делегация России прибыла на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений, говорится в материале.
«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — пишет газета.
А ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США снимут свои санкции с России, как только это им покажется рациональным. В Кремле тоже считают, что вопрос снятия ограничений обсуждать ещё рано. Тем временем в ЕС бьют тревогу из-за того, что США могут освободить РФ от ограничений.
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