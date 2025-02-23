Экономист рассказал, с чего США начнут процесс снятия санкций с России

Санкции с России будут снимать «долго и неохотно», но начнётся весь процесс отмены рестрикций именно с банков, поскольку президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать, что Белый дом не собирается использовать доллар как оружие. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал экономический обозреватель Юрий Пронько.

«То, что многие люди ждут снятия рестрикций именно с банков, как раз вполне оправданно. Более того, я думаю, что остальные санкции, то есть не с банков, а с торговли, будут снимать очень долго и очень неохотно. Потому что задача, которую ставит Трамп, — это устранение конкурентов, которые соперничают с американскими товарами, с международных рынков. Прежде всего речь о нефти и газе», — отметил Пронько.