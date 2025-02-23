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Регион
23 февраля, 16:29

Экономист рассказал, с чего США начнут процесс снятия санкций с России

Эксперт Пронько: США сперва начнут снимать санкции с банков России

Санкции с России будут снимать «долго и неохотно», но начнётся весь процесс отмены рестрикций именно с банков, поскольку президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать, что Белый дом не собирается использовать доллар как оружие. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал экономический обозреватель Юрий Пронько.

«То, что многие люди ждут снятия рестрикций именно с банков, как раз вполне оправданно. Более того, я думаю, что остальные санкции, то есть не с банков, а с торговли, будут снимать очень долго и очень неохотно. Потому что задача, которую ставит Трамп, это устранение конкурентов, которые соперничают с американскими товарами, с международных рынков. Прежде всего речь о нефти и газе», — отметил Пронько.

Экономист напомнил, что глава Белого дома не раз заявлял о желании сохранить доллар в качестве доминирующей валюты в международных расчётах. Для этого ему необходимо убедить арабские страны, Китай, Индию и других в том, что американская валюта не будет использоваться как инструмент политического давления. Чтобы развеять все подозрения, лидеру США необходимо освободить Россию и её банки от оков санкций, предоставив ей доступ к финансовой системе. Это первое, над чем будут работать американцы, заключил эксперт.

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Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты снимут свои санкции с России, как только это им покажется рациональным. В Кремле тоже считают, что вопрос снятия ограничений обсуждать пока ещё рано.

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Shutterstock / FOTODOM / Domingo Saez

Владимир Озеров
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