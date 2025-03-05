«Америка вернулась»: Конгрессмен попытался сорвать выступление Трампа

Во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу из зала выгнали техасского конгрессмена Эла Грина. Он пытался прервать речь американского лидера и не хотел садиться на место.

Трамп заявил, что выборы дали республиканцам мандат, которого они не видели уже много десятилетий, одержав победу во всех семи колеблющихся штатах. Грин встал с места и заявил, что у партии нет мандата. Республиканцы встали и стали скандировать: «США, США». Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон несколько раз попросил Грина занять своё место, но тот продолжал стоять. После этого конгрессмена вывели из зала.