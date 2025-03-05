«Америка вернулась»: Конгрессмен попытался сорвать выступление Трампа
Конгрессмена Грина выгнали из зала во время выступления Трампа
Во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу из зала выгнали техасского конгрессмена Эла Грина. Он пытался прервать речь американского лидера и не хотел садиться на место.
Трамп заявил, что выборы дали республиканцам мандат, которого они не видели уже много десятилетий, одержав победу во всех семи колеблющихся штатах. Грин встал с места и заявил, что у партии нет мандата. Республиканцы встали и стали скандировать: «США, США». Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон несколько раз попросил Грина занять своё место, но тот продолжал стоять. После этого конгрессмена вывели из зала.
Конгрессмена Эрика Грина выгнали во время выступления Дональда Трампа. Видео © X / Collin Rugg
«Членам Палаты представителей предписано поддерживать порядок в Палате представителей и прекратить любые дальнейшие нарушения», — цитирует Джонсона NBC.
Отметим, что выступление перед Конгрессом Трамп начал со слов «Америка вернулась».
Как сообщал Life.ru, ранее член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предлагал вынести импичмент американскому лидеру Дональду Трампу. По мнению Грина, хозяин Белого дома заслуживает этого из-за своих предложений в отношении сектора Газа.
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