Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу ввести 200% пошлину на весь алкоголь. Так американский лидер отреагировал на решение ЕС о 15% тарифе на виски.

«Евросоюз, один из самых враждебных и злоупотребляющих налогами органов в мире, созданный с единственной целью использовать Соединённые Штаты, только что ввёл отвратительный 15% тариф на виски», — написал хозяин Белого дома в своих социальных сетях.

Республиканец призвал немедленно отменить этот тариф. Иначе, по его словам, США в ближайшее время наложат 200% тариф на все вина, шампанские и алкоголь из стран Евросоюза.