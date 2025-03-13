Трамп пригрозил Евросоюзу ввести 200% пошлину на весь алкоголь
Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу ввести 200% пошлину на весь алкоголь. Так американский лидер отреагировал на решение ЕС о 15% тарифе на виски.
«Евросоюз, один из самых враждебных и злоупотребляющих налогами органов в мире, созданный с единственной целью использовать Соединённые Штаты, только что ввёл отвратительный 15% тариф на виски», — написал хозяин Белого дома в своих социальных сетях.
Республиканец призвал немедленно отменить этот тариф. Иначе, по его словам, США в ближайшее время наложат 200% тариф на все вина, шампанские и алкоголь из стран Евросоюза.
Ранее Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против России ради мира. Он отметил, что хочет мира, поэтому не будет «закручивать гайки» ещё туже. Об этом президент США заявил на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
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