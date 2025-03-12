Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против РФ ради мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным вводить в отношении России новые санкции. Он отметил, что хочет мира, поэтому не будет «закручивать гайки» ещё туже.
«В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие вещи для России. Но я не хочу делать этого, так как я хотел бы увидеть мир», — резюмировал президент США на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что во время обсуждений по урегулированию конфликта на Украине могут поднять тему смягчения антироссийских санкций со стороны ЕС. Он полагает, что Россия сама инициирует этот вопрос, если переговоры начнутся.
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