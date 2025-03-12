Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против РФ ради мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным вводить в отношении России новые санкции. Он отметил, что хочет мира, поэтому не будет «закручивать гайки» ещё туже.

«В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие вещи для России. Но я не хочу делать этого, так как я хотел бы увидеть мир», — резюмировал президент США на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.