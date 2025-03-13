Трамп не продлил лицензию для расчётов за российские энергоресурсы
Президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчёты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.
Генеральная лицензия 8L, истёкшая 12 марта, разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков исключительно для расчётов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.
Эксперты считают, что это решение может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что во время обсуждений по урегулированию конфликта на Украине могут поднять тему смягчения антироссийских санкций со стороны ЕС. Он полагает, что Россия сама инициирует этот вопрос.
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