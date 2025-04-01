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Регион
1 апреля, 11:58

Фон дер Ляйен рассказала о «мощном ответе» ЕС на американские пошлины

Фон дер Ляйен: ЕС готов ответить на пошлины Трампа

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости Евросоюза ответить на американские пошлины, используя все доступные инструменты. Выступая перед Европарламентом, она выразила надежду на урегулирование торговых споров с США мирным путём, но подчеркнула, что первостепенной задачей остаётся защита экономических интересов европейских граждан и предприятий.

Председатель ЕК подчеркнула, что введение новых тарифов усугубит экономические трудности, негативно отразится на жителях Европы и США, и ускорит рост цен. Она также добавила, что ЕС располагает ресурсами для решения возникших проблем и защиты своего экономического пространства.

«Мы не обязательно хотим принимать ответные меры. Но если это будет необходимо, у нас есть мощный план ответных мер, и мы его используем», — сказала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что готов к компромиссам в вопросах введения пошлин. Американский президент напомнил, что пошлины на товары из Канады и Мексики были приостановлены до 2 апреля, но при этом предложил не рассчитывать на слишком большое количество подобных послаблений. А ещё он не исключил, что введёт пошлину в 200% на весь алкоголь, который поступает в Штаты из Европы. Также хозяин Белого дома пригрозил Канаде и Европе очень жёсткими санкциями, если они попробуют объединиться в торговой войне против американцев.

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Наталья Демьянова
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