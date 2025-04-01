Фон дер Ляйен рассказала о «мощном ответе» ЕС на американские пошлины

Возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен заявила о решимости Евросоюза ответить на американские пошлины, используя все доступные инструменты. Выступая перед Европарламентом, она выразила надежду на урегулирование торговых споров с США мирным путём, но подчеркнула, что первостепенной задачей остаётся защита экономических интересов европейских граждан и предприятий.

Председатель ЕК подчеркнула, что введение новых тарифов усугубит экономические трудности, негативно отразится на жителях Европы и США, и ускорит рост цен. Она также добавила, что ЕС располагает ресурсами для решения возникших проблем и защиты своего экономического пространства.