В ЕС проговорились о том, что готовят обращение к Путину

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале обсуждения европейскими лидерами возможности установления контактов с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы пришли к единому мнению о том, что в определённый момент необходимо поддерживать связь, но это должно происходить в согласованной манере. Я не могу назвать конкретную дату. Мы также обсудим, как будет организован этот процесс, кто будет вести переговоры и кто станет представителями», — заявил Стубб на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда европейским лидерам следует обратиться к Путину.

По словам Стубба, обсуждение этого вопроса началось на недавней встрече так называемой «коалиции желающих» в Париже.