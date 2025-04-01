В ЕС проговорились о том, что готовят обращение к Путину
Президент Стубб: Лидеры ЕС ведут обсуждение, когда им связаться с Путиным
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Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале обсуждения европейскими лидерами возможности установления контактов с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы пришли к единому мнению о том, что в определённый момент необходимо поддерживать связь, но это должно происходить в согласованной манере. Я не могу назвать конкретную дату. Мы также обсудим, как будет организован этот процесс, кто будет вести переговоры и кто станет представителями», — заявил Стубб на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда европейским лидерам следует обратиться к Путину.
По словам Стубба, обсуждение этого вопроса началось на недавней встрече так называемой «коалиции желающих» в Париже.
Ранее во Франции прошёл саммит «коалиции желающих» по Украине. В нем участвовали президенты и премьер-министры из 28 стран, включая государства ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. На заседании выступили против снятия санкций с России. Франция, ФРГ и Великобритания считают, что снимать ограничения ещё рано. Позднее в немецком издании заявили, что Зеленский по итогам саммита не может полагаться на поддержку со стороны европейских стран.