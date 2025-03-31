В Лондоне заявили, что Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились о продолжении совместного давления на Кремль. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров, в котором они обсудили ситуацию с военным конфликтом на Украине.

Стармер также поделился с Трампом результатами конструктивных обсуждений, прошедших на недавней встрече «коалиции желающих» в Париже. Этот саммит, состоявшийся 27 марта под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, собрал представителей 30 стран и был сосредоточен на укреплении украинской армии, развитии оборонной промышленности страны и мирных переговорах, инициированных Вашингтоном. Участники встречи обсудили возможность прекращения огня и предоставление гарантий безопасности для Киева, включая развертывание западных войск.