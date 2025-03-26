Англичанка грозит России ядерной войной: чья возьмёт? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как Великобритания опять угрожает России, позабыв, что её армия уже давно ничего из себя не представляет. 25 марта, 21:25 Лондон снова грозит миру ядерной дубиной. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Pilotseva, © ТАСС / Zuma

Британия на фоне попыток отстранения бывшей колонии от европейских дел в общем и конфликта на Украине в частности явно пребывает в эйфории, пытаясь сколачивать коалиции в поддержку киевского режима с собой любимой во главе, и всячески бежит впереди паровоза.

В последние дни Лондон активно носится с идеей ввода миротворцев, очевидно пытаясь первым пробиться к освобождаемой американцами «кормушке», заодно навязав Европе в отсутствие смотрящего своё понимание будущего мироустройства. Впрочем, с нашумевшей «коалицией желающих» получается пока не очень, ибо коалиция как бы есть, а желающих рисковать и отправлять войска на Украину — нет.

Но сэры-пэры с берегов Темзы не унывают и готовы сами ввязаться в конфликт. Разумеется, при условии прекращения огня. Они этого только и ждут, что Вашингтон сможет заставить стороны пойти на перемирие, чтобы тут же влезть в Незалежную. Причем не только на земле, но и в воздухе и в Чёрном море.

В России им и заодно другим «желающим» давно популярно объяснили, что без согласия Москвы миротворцы будут рассматриваться как оккупанты со всеми для них вытекающими. В Лондоне это воспринимают едва ли не как угрозу войны и пытаются угрожать в ответ.

Великобритания угрожает

Так, британский премьер Кир Стармер в интервью газете New York Times призвал Евросоюз готовить план сдерживания России после окончания СВО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Кроме того, он предупредил российского президента Владимира Путина о «серьёзных последствиях» в случае несоблюдения режима прекращения огня. И заявил, что на фоне создания «коалиции желающих» Путин опасается британского ядерного арсенала.

Настоящая вакханалия в эти дни наблюдается в английских СМИ:

«Стармер угрожает Путину «серьёзными последствиями», если Россия атакует британских миротворцев», — пишет The i paper.

«Премьер предупреждает Путина не нарушать любое мирное соглашение», — вторит The Guardian.

«Королевская авиация предлагает обеспечивать безопасность неба над Украиной», — обещает The Daily Telegraph.

«Британия посылает месседж Путину по поводу сдерживания. Мы имеем ядерное оружие, способное нанести «неисчислимый ущерб», если будем атакованы», — предупреждает The Times.

Это они процитировали слова министра обороны острова Джона Хили. У островных министров обороны это уже традиция — грозить России.

Сравнение армий России и Великобритании. Инфографика © Life.ru

Угрожать России — традиция

В 2019-м тогдашний министр обороны Гэвин Уильямсон утверждал, что Россия должна заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран – членов НАТО. Накануне начала СВО уже другой глава ведомства, Бен Уоллес, успокаивал европейцев, заявив, что Британия готова дать отпор любому «агрессору», включая российские войска. Он также предупредил Владимира Путина, что не стоит недооценивать «маленький остров», поскольку страницы мировой истории «испещрены последствиями», с которыми столкнулись противники Британии.

На встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу он «ясно дал понять, что агрессия России по отношению к Украине будет иметь трагические последствия».

Ну, и где все эти страшные последствия? Когда уже нам платить цену, а главное — кому?

Ну, ничего-ничего, вот стоит только России совершить какие-то действия против «миротворцев», так тогда уж точно будет страшный и ужасный ответ.

Сжечь 40 городов

Тут некий контр-адмирал Крис Пэрри заявил, что одна британская атомная подводная лодка Vanguard способна уничтожить 40 русских городов.

Британская атомная подводная лодка класса Vanguard. Фото © Wikipedia / CPOA(Phot) Tam McDonald

— Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться, — сказал он.

Хм, интересно. Стоит разобраться в вопросе, чтобы понять: а есть чего бояться-то?

Да, Британия — один из восьми официальных членов «ядерного клуба», одна из старейших ядерных держав, ставшая таковой третьей после США и СССР — в 1952 году. На пике могущества у страны были собственные бомбы и стратегические бомбардировщики, подводные лодки с баллистическими ракетами, купленными, правда, у США.

Ядерная дубина Лондона коротковата

И сегодня всё стратегическое ядерное оружие Британии — это четыре подводные лодки типа «Вэнгард», вооружённые американскими же ракетами «Трайдент II (D5)». Тактического ядерного оружия у страны больше нет — бомбы и самолёты были сняты с вооружения в 90-е.

Запуск ракеты «Трайдент II (D5)». Фото © Wikipedia

К слову, принятые на вооружение в 80-е годы ПЛАРБ «Вэнгард» считаются устаревшими и Лондон давно хочет их заменить. Ещё в 2006 году тогдашний премьер Тони Блэр пафосно объявил о планах строительства атомных подводных ракетоносцев нового класса. Что касается программы «Трайдент», она была рассчитана до 2017 года. Но пока что продолжает дальше вырабатывать давно выработанный ресурс.

Согласно планам Лондона, четыре «Вэнгарда» должны быть заменены четырьмя новыми подводными лодками класса «Дредноут» до 2060 года. Первая из них должна поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Но это пока только планы. Успеют ли — неизвестно.

Подводная лодка класса «Дредноут». Фото © Wikipedia / Royal Navy

На днях компания BAE Systems сообщила о состоявшейся на предприятии в Барроу-ин-Фернесс церемонии закладки киля головной ПЛАРБ класса «Дредноут», говорят, на ней присутствовали Стармер и Хилл. Что ж, флаг им в руки. В любом случае, угрожать России сейчас как-то недальновидно. Ведь до схода первой новой лодки со стапелей Британия может просто не дожить.

Но ведь у Лондона есть пусть и устаревшие, но действующие лодки с ракетами! Правда, из четырёх «Вэнгардов» на боевом дежурстве находится лишь одна, остальные стоят в сухих доках и перманентно находятся в ремонте.

Каждая такая лодка несёт на борту не более восьми ракет, несущих в совокупности 40 термоядерных боеголовок. Ну, серьёзно, конечно, да. 40 городов эта лодка в теории и впрямь может уничтожить, если ракеты таки долетят до цели.

Потенциальный ответ России

А что у нас есть в противовес? Семь подлодок проекта «Борей» (плюс одна в ремонте, две строятся, две планируются к закладке). Каждая несёт по 16 ракет Р-30 «Булава», каждая из которых способна иметь до 10 боеголовок. То есть максимальное количество боеголовок на одну лодку — 160 штук.

Атомный подводный ракетный крейсер «Юрий Долгорукий» проекта 955 класса «Борей». Фото © ТАСС / Владимир Ларионов

В 2018-м эксперты американского военного журнала We Are The Mighty спрогнозировали, что один «Борей» способен уничтожить ядерными ракетами «Булава» десятки американских городов…

Продолжать, сэры-пэры?

Ок. Ещё есть четыре лодки БДРМ «Дельфин», каждая несёт по 16 ракет «Синева» — по четыре боеголовки каждая.

Пуск баллистической ракеты «Булава». Фото © ТАСС / Владимир Иващенко

Ну, и это только подлодки. Я пока ещё не упоминал стратегическую авиацию, стратегические ракеты шахтного базирования, «Кинжалы» — всем этим можно бить по Британии, не выходя из воздушного пространства России и Белоруссии. А ещё можно в кои-то веки провести боевые испытания «Посейдонов», которые могут отправить остров на дно прямо из-под воды.

Даже если не брать количество и качество носителей, просто сравним число самих зарядов. У Британии сегодня их приблизительно 225 (на пике могущества было 520). А у России — порядка 6000 единиц.

Комментарии нужны?

И да, сэры-пэры, обновлённая ядерная доктрина России позволяет наносить ответно-встречный удар, то есть в случае подозрения на ракетное нападение со стороны острова, ещё до того, как ваши ракеты войдут в нашу зону ПВО, к вам ещё раньше сможет прилететь целый «Сармат», который уничтожит уже не 40 городов. И если нам они могут сделать очень больно, то «ответка» просто соединит воды Северного и Кельтского морей над новой Атлантидой.

Конечно, если рассуждать о гипотетической ядерной войне, то в неё будут втянуты союзники Лондона — США и Франция. Но это уже другая история, в которой острову уже в любом случае не будет никакого места. Готовы они нанести России непоправимый ущерб такой ценой — вопрос риторический. Языком можно молоть всё что угодно, а жить хочется всем.

Напомню, впервые на берегах Темзы о готовности при необходимости применить ядерное оружие заговорили в 2015-м, когда премьером был Дэвид Кэмерон. С тех пор было проведено два испытания ракет — в 2016-м и в 2024-м. Оба неудачные. В ходе последнего ракета чуть не отправила на тот свет британского министра обороны Гранта Шеппса, который тоже не раз самозабвенно грозил России, следуя традициям.

В тот раз карма не работала, но это не значит, что её нет…

Авторы Дмитрий Родионов