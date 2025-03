Так, британский премьер Кир Стармер в интервью газете New York Times призвал Евросоюз готовить план сдерживания России после окончания СВО.

«Стармер угрожает Путину «серьёзными последствиями», если Россия атакует британских миротворцев», — пишет The i paper.

«Премьер предупреждает Путина не нарушать любое мирное соглашение», — вторит The Guardian.

«Королевская авиация предлагает обеспечивать безопасность неба над Украиной», — обещает The Daily Telegraph.

«Британия посылает месседж Путину по поводу сдерживания. Мы имеем ядерное оружие, способное нанести «неисчислимый ущерб», если будем атакованы», — предупреждает The Times.

В 2018-м эксперты американского военного журнала We Are The Mighty спрогнозировали, что один «Борей» способен уничтожить ядерными ракетами «Булава» десятки американских городов…