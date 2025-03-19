Морда не треснет? Почему Киев забивает на все договорённости и что его может перевоспитать Политолог Дмитрий Родионов — о том, что Владимир Зеленский вновь нарушил мораторий и отправил беспилотники ВСУ на нефтебазу в Краснодарском крае. Это в очередной раз доказывает, что киевский режим недоговороспособен и альтернативы СВО нет. 19 марта, 13:08 Глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать мирные договорённости. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla, paparazzza

18 марта состоялся уже второй за год разговор между президентами России и США. По его итогам российский лидер Владимир Путин в качестве жеста доброй воли согласился передать Украине тяжелораненых пленных и предложил ввести 30-дневный мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры.

Демарш Киева

Интересно, что в тот же день ВСУ предприняли очередную попытку т. н. «контрнаступа» — пытались прорваться в Белгородскую область. Для российских военных это не стало неожиданностью, и противника встретили достойно: понеся потери, украинские вояки были вынуждены отойти.

Впрочем, попытки прорыва не прекращались весь день, последние были предприняты уже после 19 часов вечера по Москве, когда уже шёл разговор президентов. Учитывая, что командование ВСУ всё же не идиоты, можно смело предположить, что в успех операции никто особо не верил, задача была именно в том, чтобы совершить демарш накануне разговора Москвы с Вашингтоном.

К слову, это отнюдь не первая такая выходка. Напомню, в начале месяца — в день открытия переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии — была предпринята самая массовая в истории атака беспилотниками на столицу России. Едва ли кто-то может усомниться в том, что атака была демонстративной.

Мораторий в «одно лицо»?

Интересно, что уже после того, как Владимир Путин после разговора с Трампом отдал приказ российским военным прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, Киев сразу же пошёл в атаку. В ночь на 19 марта украинские беспилотники атаковали нефтебазу в районе станицы Кавказской Краснодарского края, обломки сбитого дрона вызвали пожар 20 кв. м, который удалось локализовать лишь к утру.

Пожар на нефтебазе в районе станицы Кавказской Краснодарского края. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Конечно, можно сказать, что никакого перемирия ещё нет. Ведь Зеленский не обещал ответить Москве взаимностью, а Трамп не давал гарантий, так что пока это наш жест доброй воли.

Комментируя эту инициативу, Зеленский заявил, что ожидает звонка от Трампа, чтобы узнать, о чём «реально договорились стороны». Он также подчеркнул, что Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием.

«После того как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ, и команда будет готова к техническим переговорам», — сказал он.

В принципе, не стоит себя утруждать, мы уже видели ваш «ответ».

Зеленский всё ждёт, когда Трамп ему позвонит, но этого до сих пор не произошло, оттого он, очевидно, злится ещё больше и возмущается, а чего это вообще без него говорили? Без него и без Европы.

«Европа должна сесть за стол переговоров, и всё, что связано с европейской безопасностью, должно решаться вместе с Европой», — заявил он.

В общем, никто никому ничего не обещал. И вообще, любое решение Путина и Трампа, принятое без согласования с Киевом и Брюсселем (точнее — Лондоном), — не обязательно к выполнению. А то, что русские какие-то жесты доброй воли изображают, так это их проблемы, сами себе дураки.

Кому выгоднее прекращение ударов?

К слову, нужно понимать, что мораторий на атаки на энергоинфраструктуру больше нужен им, чем нам. Да, удары по нефтебазам неприятны. Ещё неприятнее — удары по нефте- и газопроводам, которые могут поставить под сомнение выполнение обязательств перед покупателями энергоносителей. Впрочем, в договорах всегда есть пункт о форс-мажоре. К тому же Россия показала способность быстро восстанавливать повреждённую инфраструктуру. Наконец, Москва обладает значительным профицитом производственных мощностей, чего не скажешь о Киеве.

Только за последний месяц, если верить Рейтер, ВКС РФ уничтожили 40% мощностей украинской газодобычи, что же касается ударов по электроэнергетике, то там масштабные удары не наносились с начала года — за отсутствием особой надобности. Так что с нашей стороны отказ от этих ударов носит скорее символический характер. А вот Киев как раз заинтересован в том, чтобы этот мораторий работал, и не один месяц.

Но что-то, судя по его поведению, не очень похоже, что они это понимают.

Киев срывает переговоры не первый раз

Кстати, мораторий на удары по энергообъектам обсуждался сторонами (тогда ещё безо всякого посредничества американцев) прошлым летом. Напомнить, почему переговоры сорвались? Потому, что ВСУ неожиданно попёрли в Курскую область, не скрывая намерений захватить… Курскую АЭС.

Курская область. Курчатов. Вид на территорию Курской АЭС. Фото © ТАСС / Управление коммуникаций КуАЭС

Ну и какие могут быть переговоры?

Конечно, Зеленский всегда может спихнуть всё на неадекватных военачальников, мол, я отдал приказ, но… инерция войны.

Было уже. В самом начале СВО, когда после переговоров в Гомеле Россия по настойчивой просьбе французского лидера Эмманюэля Макрона объявила о временном прекращении огня, Киев тут же нарушил. Зеленский тогда прямо заявил, что не может контролировать своих военных.

А Стамбул? Вроде всё было согласовано, никто не возражал, но… приехал Джонсон, и Киев решил «просто воевать»...

Давайте ещё «Минск» вспомним!

Помните, первые соглашения, заключённые еще 5 сентября 2014-го, первым же пунктом подразумевали незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия и отвод техники? А уже дальше был целый список политических требований (проведение выборов, изменение конституции и т. д.). Так политические требования никто в Киеве и не собирался выполнять. Им нужна была передышка, ведь в начале сентября ВСУ находились в критической ситуации. Они её получили, и что? Помню, когда впервые после «Минска» приехал в Донецк в начале ноября, канонада стояла такая, что слово «перемирие» даже как-то стыдно было произносить вслух.

То же самое со вторым «Минском», подписанным в условиях окружения ВСУ в Дебальцеве. 24 февраля ЛДНР начали отвод вооружений в соответствии с принятыми обязательствами, 1 марта — отчитались о выполнении под наблюдением представителей ОБСЕ. А Киев 9 марта заявил, что отказывается отводить вооружения до конца, ибо «не может полностью «оголять передовую» в Донбассе в рамках согласованного в Минске отвода вооружений, поскольку у них нет подтверждения об отводе техники со стороны повстанцев».

Ну, про нарушения мораториев на прекращение огня — молчу в тряпочку…

Интересно, что невыполнение политических пунктов обоих «Минсков» украинское руководство мотивировало неготовностью, мол, пока не выполнены пункты о прекращении огня и отводе войск, говорить о политических преобразованиях преждевременно. И само же их нарушало, чтобы не выполнять остальные обязательства. Прошло 10 лет. Что-то изменилось? НИ-ЧЕ-ГО!

Украина будет продолжать атаковать до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт, написал в своём телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне переговоров Путина с Трампом.

Киев недоговороспособен!

То есть если вы хотите, чтобы Киев перестал стрелять, Россия должна отказаться от реализации целей и задач СВО, а заодно и от освобождения оккупированных ВСУ территорий? Может, мы должны просто отступить на границы 2022 года? А лучше сразу 1991-го? А морда не треснет?

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

В тот же день Зеленский потребовал от России отказаться от выдвижения условий перемирия. Только тогда, по его словам, Украина будет готова к безусловному 30-дневному прекращению огня, но для перехода к этому Россия должна перестать выдвигать условия…

И что, с этими людьми можно всерьёз о чём-то говорить?

В принципе, очевидно, что нет. Нет никакого смысла садиться с ними за стол переговоров: они недоговороспособны. В силу собственной неадекватности или из-за того, что их крепко держат за одно место «ястребы войны» в Брюсселе, Лондоне и Париже, не давая проявить слабину даже перед лицом «всемогущего президента США», даже несмотря на то, что он явно будет недоволен вызовом, который маленький президент маленькой Украины (нелегитимный к тому же) бросает его миротворческим инициативам.

То, что с Киевом говорить не о чем, мы знаем давно. Трампу это предстоит понять, а то он, судя по всему, всё ещё лелеет надежду на то, что сможет перехватить Зеленского у европейцев и заставить плясать под свою дудку. Ему ещё предстоит пережить стадии торга и разочарования.

Собственно, для этого Россия и вступает в какие-то переговоры, не питая никаких иллюзий. Соглашается на жесты доброй воли. Чтобы новая американская администрация поняла, что мы в этом конфликте были правы изначально и иного варианта, кроме как начинать СВО, у нас не было. Как нет и сейчас иного варианта, кроме как довести дело до конца!

Авторы Дмитрий Родионов