Аннексируйте, мы отвернёмся: как Вашингтон собрался прибрать к рукам чужое и особо не парится Политолог Дмитрий Родионов — о растущих аппетитах Дональда Трампа на Гренландию и Канаду и о том, какие аннексии с точки зрения Запада являются демократическими. 17 марта, 21:27 Дональд Трамп уже не скрывает, что намерен аннексировать Гренландию. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / esfera, Shutterstock AI

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении аннексировать Гренландию. Да, именно так — прямым текстом.

— Как вы смотрите на возможную аннексию Гренландии? — спросил он на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

— Я думаю, что это произойдёт, хотя раньше не думал об этом. Я сейчас сижу с человеком, который может сыграть в этом очень важную роль. Знаешь, Марк, нам это нужно для поддержания международной безопасности, — добавил президент США.

Рютте, смущённо улыбаясь и явно обескураженный таким откровенным вопросом, пробормотал, что не хочет втягивать альянс в это:

— Есть оборонные проблемы Арктического региона, но вопрос присоединения Гренландии к Соединённым Штатам я бы оставил за рамками нашего обсуждения. Я не хотел бы втягивать сюда НАТО, — сказал он.

А действительно, чего уж там… Аннексируйте на здоровье, мы отвернёмся, не наше дело.

Генсека НАТО уже подвергли обструкции возмущённые жители как Дании, так и Гренландии. Последние не хотят быть в подчинении ни у Копенгагена, ни у Вашингтона.

Глава НАТО Марк Рютте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В НАТО вступил — остров потерял

Что же касается датчан, то у них явно есть основания обижаться на НАТО. Ведь в блок они вступали в расчёте на то, что членство в блоке обеспечит им безопасность, а тут вдруг выходит, что главный пахан их этой же безопасности и лишает. И даже готовы воевать за свои интересы назло всем остальным. На словах, разумеется.

— Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и никогда не хочет быть американской, — заявил глава Комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов.

Это означало бы войну… Расмус, ты серьёзно сейчас?

Как известно, самой короткой в истории была Англо-занзибарская война, продлившаяся аж 38 минут. У Дании есть шанс поставить новый мировой рекорд. И ведь НАТО действительно отвернётся. В самом деле, ну а чего такого-то, ну аннексия, ну подумаешь.

Глава Комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов. Фото © ТАСС / imago / Francis Joseph Dean

Гренландия — это другое

Интересно, что все эти люди, в том числе и Марк Рютте — бывший глава правительства Нидерландов, особенно громко десять лет назад кричали по поводу присоединения Крыма к России. «Караул! Аннексия!»

А что сейчас? Или вы не понимаете, это другое? Аннексии бывают разные: демократические и не очень? Что не позволено быку — позволено Юпитеру? Юпитеру вообще всё позволено, только не покидай нас, отец родной, и не заставляй платить пять процентов. Хочешь — аннексируй что хочешь!

Честно, датчан в этой ситуации не жалко. Это одна из самых русофобских стран, защитниц киевского режима, так что тут впору даже позлорадствовать. Причём датчане продолжают рваться «вперёд батьки», предлагая ввести своих миротворцев на Украину. Куда вы лезете — у вас там Гренландия «отклеивается», а вы…

Удар по авторитету НАТО

Не жалко и НАТО — оно в случае успеха Трампа даст серьёзную трещину. Повторю: люди вступали в альянс, чтобы получить защиту. А оказалось, что это натуральный рэкет. И за твою защиту «братки» заберут у тебя часть территории. И да, от уплаты пяти процентов вас при этом никто не освобождает.

Что, интересно, подумают другие члены НАТО после этого? Ну я не имею в виду прибалтийских лимитрофов, которые сами с удовольствием целиком стали бы новыми штатами, если бы были кому нужны. Будут ли так же, как раньше, верить в альянс? Захотят вообще в нём остаться? А новые члены захотят присоединиться?

Таким образом, единство НАТО становится всё более шатким. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Это ящик Пандоры, и я не знаю, понимает ли Трамп последствия его открытия? Впрочем, судя по отношению к НАТО, ему плевать. Как и по отношению к миру, в котором вот так прямо об аннексии не говорил никто со времён австрийского художника, аннексировавшего родную Австрию, используя при этом не обладавшее (на тот момент) крайне негативной экспрессией слово «аншлюс».

Аннексии были и в постялтинском мире

После Второй мировой войны казалось, что само слово «аннексия», как и обозначаемое им явление, — навсегда в прошлом, что территориальные вопросы больше не будут решать военным путём.

Ан нет. Всё продолжилось. Так, в 1974-м Турция аннексировала Северный Кипр. Вернее, она создала там своё «независимое государство», не присоединяя к себе, так что под классическое определение это не подходит, но по факту же оно и есть.

Никосия, Кипр. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

То, что творил с первых дней существования Израиль, — я вообще молчу. Там кусок за куском откусывались земли Палестины, включая её столицу. Кроме того, Израиль, несмотря на возражения всего мира, сначала оккупировал (под предлогом обеспечения безопасности), а потом официально аннексировал сирийские Голанские высоты.

Никто этого, разумеется, не признал, как и марионеточную ТРСК. Но ведь и санкций не вводили — свои же, можно.

А вот когда Ирак аннексировал Кувейт в 1981-м, все помнят, что было.

И когда Россия присоединила Крым (между прочим, по итогам референдума, которого и близко не было ни на Кипре, ни в Палестине), они тут же ввели санкции. Они бы и бомбить нас стали тут же, как Ирак, если бы у России не было ядерного оружия. Так что уже тогда было ясно, что аннексии бывают разные: хорошие и плохие.

Американцам, к слову, к аннексиям не привыкать: в позапрошлом веке они аннексировали Западную Флориду, Техас, Нью-Мексико, Гавайи. Столетием ранее была аннексирована Республика Вермонт.

Но всё это было до Ялты, которую считают поворотной точкой нового мира, в котором территориальные споры решаются исключительно мирным путём. И до Хельсинки, где, как тогда казалось, навсегда закрепили принципы нерушимости границ, территориальной целостности государств, невмешательства во внутренние дела иностранных государств…

Хельсинские принципы не работают давно

После 2014 года Запад любит обвинять Россию, что она разрушила принципы Хельсинских соглашений. Простите, а распад СССР, спровоцировавший кровавые конфликты в Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, Чечне и в конечном итоге на Украине — это не разрушение хельсинкского мира? А пылавшая десятилетие и искрящая до сих пор Югославия — это не оно? А спровоцированные Западом гражданские войны, разорвавшие на части Ливию и Сирию, — не?

Мир до сих пор сотрясают конфликты и гражданские войны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fishman64

Давно пора признать, что никакая Ялта и никакие Хельсинки не работают, и не работают давно! Вот Трамп и признал. А чего стесняться, в самом деле, если они десятилетиями уничтожали принципы послевоенного мира, получив его в безраздельное пользование после победы в холодной войне?

Причём если почти все известные случаи присоединения чужой территории те, кто их присоединял, объясняли наличием там «своего» населения или историческими правами, то какое отношение гренландцы имеют к американцам, а Гренландия к США?

А Дания какое? — легко парирует Трамп.

— Они — Дания — не имеют к Гренландии никакого отношения, просто какая-то лодка пришвартовалась там 200 лет назад или около того — и они говорят, что у них есть на неё права. Я не знаю, правда ли это, — заявляет он.

И правда, зачем знать, зачем учить историю? Хочу Гренландию! Дать! Мне! Сейчас! Моё!

А ещё Трамп собирается защищать гренландцев от китайцев и русских, чего датчане, по его мнению, сделать не в состоянии.

Какие ещё аннексии могут произойти?

Но этого Трампу явно мало. Он хочет ещё и Канаду! А что, её тоже нужно защищать от России и рвущегося в Арктику Китая!

С Канадой, конечно, сложнее будет, чем с Гренландией, но там необязательно воевать, можно сломать экономически, как он уже пытается делать. Ну и Панамский канал — а следом в зоне риска оказывается вся Латинская Америка, ведь Трамп известен как ярый поборник доктрины Монро.

А сколько таких «поборников» найдётся по миру при желании. Полтора года назад шотландские Оркнейские острова заявили о возможности отделиться от Британии и стать частью Норвегии, мотивируя это тем, что исторически принадлежали ей. Но об исторической принадлежности на саму Норвегию могли бы заявить Дания и Швеция. В Британии также есть периодически возникающая головная боль с отделением всей Шотландии и Ирландии, которая не прочь была бы воссоединиться с сородичами на севере. А есть ещё оспариваемый с Испанией Гибралтар. А у Испании есть Каталония и Страна Басков. У Франции — Корсика и Эльзас, у Италии — Южный Тироль, у Бельгии — Фландрия. Гренландия в Дании. Гибралтар между Британией и Испанией.

Флаги Каталонии на улицах Барселоны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Josep Curto

Я уже говорил, что Вторая мировая, чьи итоги создали современный мир, по сути, заморозила множество территориальных конфликтов, которые десятилетиями никак не проявляли себя, но могут выплеснуться наружу в один момент.

Лет 20 назад, когда я, будучи начинающим журналистом, спрашивал у экспертов, какова вероятность разморозки того или иного конфликта в Европе и выдвижения серьёзных территориальных претензий друг к другу, все отвечали, что неприкосновенность границ между странами, существовавшими в Европе в 1975 году, никто не отменял.

Давно отменили. А Трамп просто сделал это официально. Чтобы больше никто не сомневался, что теперь можно.

Авторы Дмитрий Родионов