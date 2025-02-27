За гаремом Трампа на Украине будет присматривать европейский евнух Политолог Дмитрий Родионов — о том, что Европа готова отправить на Украину миротворцев, однако их хотят разместить подальше от линии фронта, в городах и портах Украины. В чём их истинный интерес? 26 февраля, 21:27 Президент США Дональд Трамп. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla, Rokas Tenys

Ряд стран Европы готов направить на Украину войска для обеспечения прекращения огня, заявил глава Министерства финансов Франции Эрик Ломбар в интервью Bloomberg TV.

«Мы начали технические дискуссии по Украине. Есть общее согласие, что для гарантирования режима прекращения огня на Украину надо будет направить европейских солдат. Великобритания, Германия и Франция готовы к этому, другие страны ЕС также внесут свой вклад. Солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить», — сказал он, добавив, что для этого потребуется поддержка США.

При этом министр заявил, что президент США Дональд Трамп согласился оказать поддержку режиму прекращения огня, но не уточнил, какие конкретные шаги может предпринять Вашингтон.

Что ж, могу уточнить я: никаких.

Президент США Дональд Трамп заявил пресс-пулу Белого дома, что на Украине потребуется разместить миротворческий контингент, который будет устраивать все стороны.

Какие «миротворцы» нужны США?

«Нам также нужны миротворцы», — подчеркнул Трамп. Разумеется, в его заявлении речь идёт о миротворцах из стран ЕС. Он и ранее не раз давал понять, что не против размещения европейского контингента. О том, что там не будет ни одного американского солдата, он сам и несколько членов его команды ранее также заявляли неоднократно.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщала, что план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не предусматривает никаких обязательств США отправлять помощь Киеву в случае возобновления боевых действий. Пресловутая «сделка по редкоземам» также не предусматривает никаких военных гарантий.

Как пишет Financial Times, президенту Франции Макрону не удалось убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развёртывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Не удивительно. Трамп не намерен лезть в чужие войны, чего избегал даже Байден. Тем более что отправка американского контингента на Украину — это риск третьей мировой. И потом, Трамп неоднократно давал понять, что вообще хотел бы все расходы, связанные с Украиной, переложить на Европу. Довольно Америка несла расходы, Трампу теперь нужны только доходы.

Для этого и заключается вышеупомянутая мной сделка США с нелегитимным «президентом Украины» (очевидно, Зеленский нужен только для её подписания, дальше за его жизнь никто не даст и ломаного гроша).

Ранее Трамп уже намекал, что США смогут вернуть свои вложенные в Украину деньги «с излишком». И это не преувеличение. Сделка эта, по сути, является колониальным договором, согласно ей Киев будет передавать в «фонд восстановления» 50% доходов от монетизации всех природных ресурсов: нефти, газа, полезных ископаемых, инфраструктуры. То есть Украина передаёт свои природные богатства под контроль американских корпораций, а взамен не получает… ничего! Разве это не успех?

Одно но! Не так-то просто заставить бизнес вкладываться в территорию с замороженным конфликтом (а сохранение украинской государственности — это неизбежно отложенная война). Нужны какие-то гарантии безопасности. США их не дадут по уже приведённым выше причинам. Это слишком большой риск. Тем более зачем рисковать, если Европа и эту ношу готова взвалить на свои плечи?

Почему военные Европы рвутся в Одесский порт

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что представители некоторых стран Европы предложили рассмотреть идею размещения войск на Украине не на линии разграничения, а «вдали от потенциальной границы». Наверное, многие улыбнулись, прочитав это: мол, какой смысл размещать миротворцев где-либо ещё, кроме линии боевого соприкосновения?

А это смотря какова задача у «миротворцев». Если она собственно миротворческая, то да, они должны быть там, где нужно предотвращать угрозу возобновления огня. Но она может заключаться и в другом. «Миротворцы» могут, к примеру, заниматься обучением военных страны, где они размещены, выполнять полицейские и комендантские функции, наконец, банально выполнять функции охраны.

Когда впервые появилась информация о том, что страны ЕС могут кого-то отправить на Украину, я сразу сказал: если это и случится, то только в мирные города для замещения выбывших в связи с мобилизацией охранно-полицейских кадров. Тот же Макрон ещё год назад грозился отправить французских военных в Одессу. Разумеется, не отправил, но у многих возник вопрос: почему Одесса? Неужели на Западе боятся, что русские вот-вот приступят к её освобождению?

Президент Франции ещё год назад грозился отправить французских военных в Одессу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

И это тоже. В Одессе их беспокоит, разумеется, не население и не памятники архитектуры, а морской порт. Это крупнейший на Чёрном море торговый порт международного значения, способный принимать суда различных классов и размеров. Как военные, так и гражданские. Есть такая версия, что Майдан на Украине начался вовсе не из-за срыва «евроинтеграции», а из-за того, что Виктор Янукович хотел отдать порт китайцам за возможность получения от них кредита, который погасил бы все долги. Это очень серьёзный актив, за который всегда шли нешуточные баталии, лакомый кусок для всех, кто имеет интересы на Украине и способен их отстаивать.

И вот, как пишет The Economist, французские и британские вооружённые силы на Украине могут быть размещены рядом с городами и портами.

«По словам западного чиновника, войска будут размещены не на фронте на востоке страны, а в украинских городах, портах, на атомных электростанциях и других важных объектах инфраструктуры Украины», — говорится в материале. Готов поспорить, что речь в первую очередь об Одессе. Ну, и о других локациях, где нужно обеспечивать безопасность вывоза награбленного колонизаторами. И Трамп доволен, и европейцы при деле. Ещё и кусок пирога свой «заслуженный» получат.

Европейцы тоже тянутся к украинским недрам

А то на фоне американо-украинской сделки европейцы и впрямь могут почувствовать себя обделёнными. Они тут ответку даже готовить пытались — предложили свою сделку. Как заявил AFP еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, Брюссель предложил Украине заключить сделку по «критически важным материалам», не требуя возмещения расходов на помощь.

«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнёрства», — сказал Сежурне. Он особенно подчеркнул, что Евросоюз никогда не потребует сделки, невыгодной для какой-либо из сторон.

Брюссель тоже предложил Украине заключить сделку по критически важным материалам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romeo Rum

Казалось бы, от такого предложения Зеленский должен быть в восторге, учитывая, что предлагаемую Трампом сделку он как только не критиковал из-за того, что она односторонне выгодна лишь Вашингтону. Но не тут-то было! Киев готовится подписать кабальную сделку с американцами, а европейцы со своими «взаимовыгодными» предложениями в пролёте.

А как вы хотели? Право первой ночи принадлежит старшему феодалу. Первой и всех последующих. Едва ли Трамп, прибрав к рукам украинские недра, захочет делиться ими с европейцами. Ну, только если чуть-чуть. При условии, что европейцы будут их охранять. Можно ещё более жёсткую аналогию провести, сравнив Европу с евнухом при гареме султана.

Никаких «миротворцев» не будет!

В общем, славно они поделили Незалежную. Об одном забыли. Россию спросить.

Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе. По крайней мере, пока не будут устранены первопричины конфликта.

Так что рано налетели добычу делить, ястребы. Сначала нужно устранить первопричины. А там, глядишь, и делить нечего будет…

Авторы Дмитрий Родионов