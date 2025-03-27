«Коалиция желающих» во главе с Макроном выступила против снятия санкций с России

«Коалиция желающих», которая собралась сегодня в Париже, считает вопрос о снятии санкций с России на данный момент преждевременным. Такую позицию озвучил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшей встречи.

Похожую точку зрения на брифинге во французской столице высказали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что в настоящее время нет юридических оснований для конфискации замороженных активов России. Он добавил, что решение о судьбе этих средств будет приниматься в процессе переговоров по восстановлению Украины.