«Коалиция желающих» во главе с Макроном выступила против снятия санкций с России
Макрон: Франция, ФРГ и Великобритания считают, что ещё рано снимать санкции с РФ
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«Коалиция желающих», которая собралась сегодня в Париже, считает вопрос о снятии санкций с России на данный момент преждевременным. Такую позицию озвучил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшей встречи.
Похожую точку зрения на брифинге во французской столице высказали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что в настоящее время нет юридических оснований для конфискации замороженных активов России. Он добавил, что решение о судьбе этих средств будет приниматься в процессе переговоров по восстановлению Украины.
Ранее Life.ru уже сообщал, что ЕС также исключил возможность отмены санкций против Россельхозбанка ради возобновления Черноморской инициативы. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки архитектуры санкций в отношении России. Он подчеркнул, что существующие ограничения должны быть пересмотрены для эффективного урегулирования конфликта на Украине.