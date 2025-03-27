Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 15:47

«Коалиция желающих» во главе с Макроном выступила против снятия санкций с России

Макрон: Франция, ФРГ и Великобритания считают, что ещё рано снимать санкции с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

«Коалиция желающих», которая собралась сегодня в Париже, считает вопрос о снятии санкций с России на данный момент преждевременным. Такую позицию озвучил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшей встречи.

Похожую точку зрения на брифинге во французской столице высказали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что в настоящее время нет юридических оснований для конфискации замороженных активов России. Он добавил, что решение о судьбе этих средств будет приниматься в процессе переговоров по восстановлению Украины.

МИД РФ ждёт снятия некоторых санкций США
МИД РФ ждёт снятия некоторых санкций США

Ранее Life.ru уже сообщал, что ЕС также исключил возможность отмены санкций против Россельхозбанка ради возобновления Черноморской инициативы. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки архитектуры санкций в отношении России. Он подчеркнул, что существующие ограничения должны быть пересмотрены для эффективного урегулирования конфликта на Украине.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Великобритания
  • Эмманюэль Макрон
  • Санкции против России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar