МИД РФ ждёт снятия некоторых санкций США

В России ждут снятия санкций с ряда финансовых организаций, включая Россельхозбанк, а также подключения к системе SWIFT. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствиями и удобрениями, и будет проведено также ожидаемое их подключение к системе SWIFT», — сказала Захарова.