МИД РФ ждёт снятия некоторых санкций США
Захарова заявила, что в РФ ждут снятия санкций с банков и подключения к SWIFT
В России ждут снятия санкций с ряда финансовых организаций, включая Россельхозбанк, а также подключения к системе SWIFT. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствиями и удобрениями, и будет проведено также ожидаемое их подключение к системе SWIFT», — сказала Захарова.
Возвращение SWIFT необходимо для реализации «черноморской инициативы». Сделка вступит в силу, только лишь когда часть российских организаций вновь получит доступ к SWIFT. Напомним, что об этом США и РФ договорились во время встречи в Эр-Рияде.
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