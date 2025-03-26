Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 20:30

ЕС исключил отмену санкций против Россельхозбанка ради Черноморской инициативы

Европейский союз не станет отменять санкции против Россельхозбанка для реализации Черноморской инициативы. Брюссель продолжит оказывать экономическое давление на Москву, пока она не отзовёт войска с Украины, заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя итоги российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

«Основной задачей ЕС по-прежнему остаётся максимальное давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая санкции», — отметила она в интервью Financial Times.

«Это надолго»: В Кремле дали прогноз о будущем санкций
«Это надолго»: В Кремле дали прогноз о будущем санкций

Днём ранее в Кремле сообщили, что экспертные группы РФ и США согласовали условия для реализации Черноморской инициативы. Одним из требований стало снятие санкций с Россельхозбанка и подключение ряда российских организаций к SWIFT.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Антон Голыбин
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar