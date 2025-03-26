ЕС исключил отмену санкций против Россельхозбанка ради Черноморской инициативы
Европейский союз не станет отменять санкции против Россельхозбанка для реализации Черноморской инициативы. Брюссель продолжит оказывать экономическое давление на Москву, пока она не отзовёт войска с Украины, заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя итоги российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.
«Основной задачей ЕС по-прежнему остаётся максимальное давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая санкции», — отметила она в интервью Financial Times.
Днём ранее в Кремле сообщили, что экспертные группы РФ и США согласовали условия для реализации Черноморской инициативы. Одним из требований стало снятие санкций с Россельхозбанка и подключение ряда российских организаций к SWIFT.
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