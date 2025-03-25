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25 марта, 17:13

В Кремле озвучили условие для реализации Черноморской инициативы

Кремль: Черноморская инициатива начнёт действовать после отмены санкций

Для того чтобы Черноморская инициатива вступила в действие, необходимо отменить санкции против российских финансовых учреждений, задействованных в торговле продуктами питания. Это заявление было сделано по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде и опубликовано пресс-службой Кремля.

«[Договорённости] вступают в силу после: снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, которые задействованы в международной торговле продовольствием, удобрениями, а также после их подключения к SWIFT», — указано в заявлении.

Кроме того, одним из условий реализации инициативы стала отмена ограничений на обслуживание судов, плавающих под российским флагом.

Напомним, ранее Кремль сообщил, что РФ и США достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.

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Наталья Демьянова
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