В Кремле озвучили условие для реализации Черноморской инициативы
Кремль: Черноморская инициатива начнёт действовать после отмены санкций
Для того чтобы Черноморская инициатива вступила в действие, необходимо отменить санкции против российских финансовых учреждений, задействованных в торговле продуктами питания. Это заявление было сделано по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде и опубликовано пресс-службой Кремля.
«[Договорённости] вступают в силу после: снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, которые задействованы в международной торговле продовольствием, удобрениями, а также после их подключения к SWIFT», — указано в заявлении.
Кроме того, одним из условий реализации инициативы стала отмена ограничений на обслуживание судов, плавающих под российским флагом.
Напомним, ранее Кремль сообщил, что РФ и США достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.
Life.ru