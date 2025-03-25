В Кремле озвучили условие для реализации Черноморской инициативы

Для того чтобы Черноморская инициатива вступила в действие, необходимо отменить санкции против российских финансовых учреждений, задействованных в торговле продуктами питания. Это заявление было сделано по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде и опубликовано пресс-службой Кремля.

«[Договорённости] вступают в силу после: снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, которые задействованы в международной торговле продовольствием, удобрениями, а также после их подключения к SWIFT», — указано в заявлении.