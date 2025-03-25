США заявили о готовности помочь РФ в восстановлении доступа к мировому рынку

Соединённые Штаты планируют поддержать усилия по улучшению доступа России к портам и платёжным системам для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Об этом говорится в заявлении Белого дома после переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде.

«США окажут содействие в восстановлении доступа РФ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, снижении стоимости морского страхования и расширении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций», — говорится в документе.