США заявили о достижении договорённостей с РФ о безопасном судоходстве в Чёрном море

Делегации России и США договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Чёрном море. Об этом сообщили в Белом доме, комментируя российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

«США и РФ договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Чёрном море», — говорится в документе.