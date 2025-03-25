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25 марта, 15:13

США заявили о достижении договорённостей с РФ о безопасном судоходстве в Чёрном море

Белый дом: США и РФ договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море

Делегации России и США договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Чёрном море. Об этом сообщили в Белом доме, комментируя российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

«США и РФ договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Чёрном море», — говорится в документе.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил некоторые детали переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, на встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Чёрном море. Напомним, что 12-часовые переговоры российской и американской делегаций состоялись 24 марта в Эр-Рияде. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Алена Пенчугина
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