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25 марта, 13:52

Советник Трампа обсудит с российским коллегой прекращение огня в Чёрном море уже сегодня, пишут СМИ

Fox News: Советник Трампа Уолтц проведёт переговоры с коллегой из РФ 25 марта

Майкл Уолтц. Обложка © ТАСС / AP

Майкл Уолтц. Обложка © ТАСС / AP

Советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц 25 марта проведёт переговоры с российским коллегой. Об этом сообщает Fox News. При этом имя представителя РФ не называется.

Темой беседы, по данным СМИ, станет установление режима прекращения в Чёрном море.

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Напомним, накануне, 24 марта, прошли переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Основное внимание было уделено возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы. В Кремле заявили, что не станут обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты. 23 и 25 марта США проводили переговоры с Украиной. Они также прошли в Саудовской Аравии.

Никита Никонов
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