Советник Трампа обсудит с российским коллегой прекращение огня в Чёрном море уже сегодня, пишут СМИ
Fox News: Советник Трампа Уолтц проведёт переговоры с коллегой из РФ 25 марта
Майкл Уолтц. Обложка © ТАСС / AP
Советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц 25 марта проведёт переговоры с российским коллегой. Об этом сообщает Fox News. При этом имя представителя РФ не называется.
Темой беседы, по данным СМИ, станет установление режима прекращения в Чёрном море.
Напомним, накануне, 24 марта, прошли переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Основное внимание было уделено возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы. В Кремле заявили, что не станут обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты. 23 и 25 марта США проводили переговоры с Украиной. Они также прошли в Саудовской Аравии.