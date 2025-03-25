США и Украина провели быстрый второй раунд переговоров в Эр-Рияде

США и Украина провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде новый раунд переговоров во вторник, 25 марта. Об этом сообщает французское агентство AFP.

«Украинские и американские официальные лица провели ещё один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник», — говорится в материале.

Издание «Суспильне» сообщает, что переговоры уже завершились. По данным «Украинской правды», переговоры продолжались около двух часов.