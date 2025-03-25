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25 марта, 10:22

США и Украина провели быстрый второй раунд переговоров в Эр-Рияде

«Суспильне»: США и Украина провели второй раунд переговоров в Эр-Рияде

США и Украина провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде новый раунд переговоров во вторник, 25 марта. Об этом сообщает французское агентство AFP.

«Украинские и американские официальные лица провели ещё один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник», — говорится в материале.

Издание «Суспильне» сообщает, что переговоры уже завершились. По данным «Украинской правды», переговоры продолжались около двух часов.

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Напомним, первый раунд переговоров Украины и США в Эр-Рияде прошёл 23 марта. Там присутствовали министр обороны Украины Рустам Умеров и заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. С американской стороны были директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон и старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Николай Рюмин
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