Песков ответил на вопрос о публикации итогов переговоров с США в Эр-Рияде
Песков: Переговоры в Эр-Рияде были техническими, их содержание не обнародуют
Кремль не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты. Информация уже передана руководству государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идёт всё-таки уже о технических переговорах. Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», — пояснил Песков.
Представитель Кремля добавил, что итоги встречи сейчас анализируют. Вся информация передана Москве и Вашингтону.
Переговоры, о которых говорится, стартовали в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени и продолжались до позднего вечера. Россию на встрече представляли Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Российские делегаты покинули ОАЭ по завершении встречи.
Life.ru