Песков ответил на вопрос о публикации итогов переговоров с США в Эр-Рияде

Кремль не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты. Информация уже передана руководству государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идёт всё-таки уже о технических переговорах. Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», — пояснил Песков.