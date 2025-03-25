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25 марта, 09:58

Песков ответил на вопрос о публикации итогов переговоров с США в Эр-Рияде

Песков: Переговоры в Эр-Рияде были техническими, их содержание не обнародуют

Кремль не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты. Информация уже передана руководству государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идёт всё-таки уже о технических переговорах. Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», — пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что итоги встречи сейчас анализируют. Вся информация передана Москве и Вашингтону.

Карасин высказался об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
Карасин высказался об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Переговоры, о которых говорится, стартовали в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени и продолжались до позднего вечера. Россию на встрече представляли Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Российские делегаты покинули ОАЭ по завершении встречи.

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Life.ru

Александр Юнашев
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