Карасин высказался об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
Сенатор Карасин назвал переговоры в Эр-Рияде с США трудными, но полезными
Переговоры между экспертными группами России и США, состоявшиеся накануне в Эр-Рияде, оказались сложными, но в то же время полезными для обеих стран. Об этом сообщил Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник российской делегации.
«Мы обсудили множество вопросов в ходе насыщенного и непростого диалога, который оказался весьма полезным как для нас, так и для американской стороны. Мы затронули многие проблемы. Конечно, не все удалось решить и не по всем вопросам мы пришли к согласию, но сам факт проведения такого разговора является очень актуальным с учетом прихода новой администрации и новых политиков, участвовавших в встрече экспертных групп», — подчеркнул сенатор в беседе с ТАСС.
Он добавил, что переговоры с участием США, России и международного сообщества, включая ООН и ряд других стран, будут продолжены. Сенатор отметил, что диалог оказался конструктивным и принес пользу, в том числе, самим американцам.
Напомним, что вчера, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США. Встреча продолжалась более 12 часов. Согласно источникам, совместное заявление Кремля и Белого дома по результатам переговоров будет опубликовано сегодня, 25 марта.
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