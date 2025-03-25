Карасин высказался об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Переговоры между экспертными группами России и США, состоявшиеся накануне в Эр-Рияде, оказались сложными, но в то же время полезными для обеих стран. Об этом сообщил Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник российской делегации.

«Мы обсудили множество вопросов в ходе насыщенного и непростого диалога, который оказался весьма полезным как для нас, так и для американской стороны. Мы затронули многие проблемы. Конечно, не все удалось решить и не по всем вопросам мы пришли к согласию, но сам факт проведения такого разговора является очень актуальным с учетом прихода новой администрации и новых политиков, участвовавших в встрече экспертных групп», — подчеркнул сенатор в беседе с ТАСС.

Он добавил, что переговоры с участием США, России и международного сообщества, включая ООН и ряд других стран, будут продолжены. Сенатор отметил, что диалог оказался конструктивным и принес пользу, в том числе, самим американцам.