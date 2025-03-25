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24 марта, 22:40

Украинская делегация задержится в Эр-Рияде на день для встречи с США

Переговорщики из Украины проведут ещё один день в столице Саудовской Аравии, чтобы встретиться с представителями США. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в делегации.

Напомним, переговоры Украины и США в Эр-Рияде проходили 23 марта. Там присутствовали министр обороны страны Рустам Умеров и заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. С американской стороны были директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, а также помощники специальных посланников и советников президента.

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В свою очередь 24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Встреча длилась более 12 часов. По данным источников, совместное заявление Кремля и Белого дома по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта.

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Freepik / TravelScape

Лия Мурадьян
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