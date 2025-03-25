Украинская делегация задержится в Эр-Рияде на день для встречи с США

Переговорщики из Украины проведут ещё один день в столице Саудовской Аравии, чтобы встретиться с представителями США. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в делегации.

Напомним, переговоры Украины и США в Эр-Рияде проходили 23 марта. Там присутствовали министр обороны страны Рустам Умеров и заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. С американской стороны были директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, а также помощники специальных посланников и советников президента.