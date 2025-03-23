Делегации США и Украины ушли на перерыв после двух часов переговоров в Эр-Рияде

Американская и украинская делегации приостановили переговоры в Эр-Рияде после двух часов обсуждений. Стороны работали над вопросами прекращения огня на Украине. Об этом сообщили в украинском издании «Общественное. Новости», ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского.

По информации администрации, переговоры ещё не завершились. Они продолжатся после перерыва. Между тем, ранее сообщалось, что киевская делегация, которую возглавляет министр обороны Рустам Умеров, покинула зал после двух часов интенсивных обсуждений.

Как пишет украинское СМИ, после перерыва представители Украины и США, среди которых директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон и помощники специальных посланников, вновь соберутся за столом переговоров.