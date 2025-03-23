Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США

В рамках дипломатических усилий, направленных на урегулирование текущей ситуации, российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с американской стороной. Встреча, намеченная на утро 24 марта, как сообщил ТАСС глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, будет посвящена обсуждению ряда ключевых вопросов.

«Делегация [России] прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся 24 марта утром», — сказал он ТАСС.