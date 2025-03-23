Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США
В рамках дипломатических усилий, направленных на урегулирование текущей ситуации, российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с американской стороной. Встреча, намеченная на утро 24 марта, как сообщил ТАСС глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, будет посвящена обсуждению ряда ключевых вопросов.
«Делегация [России] прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся 24 марта утром», — сказал он ТАСС.
Российскую делегацию на переговорах, которые, как ожидается, будут касаться прекращения огня, развёртывания миротворцев и определения статуса территорий, возглавят Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.
Между тем, сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры между украинской и американской делегациями, на которых министр обороны Украины Рустем Умеров обсуждает условия прекращения огня.
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