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23 марта, 17:45

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США

В рамках дипломатических усилий, направленных на урегулирование текущей ситуации, российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с американской стороной. Встреча, намеченная на утро 24 марта, как сообщил ТАСС глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, будет посвящена обсуждению ряда ключевых вопросов.

«Делегация [России] прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся 24 марта утром», — сказал он ТАСС.

Российскую делегацию на переговорах, которые, как ожидается, будут касаться прекращения огня, развёртывания миротворцев и определения статуса территорий, возглавят Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

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Между тем, сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры между украинской и американской делегациями, на которых министр обороны Украины Рустем Умеров обсуждает условия прекращения огня.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николь Вербер
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