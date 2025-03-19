Разговор Путина и Трампа
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Регион
19 марта, 15:02

Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд США и России в Эр-Рияде

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц сообщил о своём разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым. В ходе этой беседы была достигнута договорённость о встрече технических команд США и России, которая пройдет в ближайшие дни в столице Саудовской Аравии.

«Сегодня я обсудил с Юрием Ушаковым усилия президента Трампа по разрешению конфликта в Украине. Мы договорились, что наши технические группы соберутся в Эр-Рияде для работы над реализацией и расширением частичного прекращения огня, достигнутого президентом Трампом с Россией», - написал он в соцсети X.

У Трампа назвали вероятное место встречи с Путиным
У Трампа назвали вероятное место встречи с Путиным

Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор между президентами России и США. Диалог Путина и Трампа длился два с половиной часа. В том числе лидеры обсудили вопрос прекращения поставок вооружения Киеву. Кремль продолжит поднимать эту тему, но не публично.

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Wikipedia, © ТАСС / АР

Марина Фещенко
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