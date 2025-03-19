«Тема затрагивалась»: В Кремле опровергли слова Трампа о помощи Украине в разговоре с Путиным

«Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счёт будут проводиться», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.