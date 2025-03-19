«Тема затрагивалась»: В Кремле опровергли слова Трампа о помощи Украине в разговоре с Путиным
Песков: Путин и Трамп обсудили вопрос прекращения поставок вооружения Киеву
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос о возможном прекращении военной помощи Украине. Кремль продолжит поднимать эту тему, но непублично, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счёт будут проводиться», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков назвал указанную тему чувствительной, она вряд ли будет обсуждаться на публике. По его словам, Кремль этого делать пока не планирует.
Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики поговорили впечатляющие два с половиной часа, это стало самым длительным диалогом в истории отношений между Россией и США. В Кремле уточнили, что во время переговоров между Путиным и республиканцем ключевым условием для снижения напряжённости на Украине стало бы полное прекращение иностранной военной помощи. Тем не менее Трамп заявил, что он не обсуждал прекращение военной помощи Украине во время телефонного разговора с Путиным.
Life.ru