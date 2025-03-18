Путин призвал Трампа прекратить военную помощь Украине
Президент России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что для достижения мирного разрешения конфликта на Украине необходимо прекратить всю военную поддержку Киева. Об этом информирует пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.
«Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе диалога Россия и США договорились создать экспертные группы по урегулированию украинского вопроса. Российский лидер уведомил Трампа о готовящемся на 19 марта обмене военнопленными с Киевом по схеме 175 на 175 человек, а также поддержал взаимный отказ с Киевом от ударов по энергетике на 30 дней.
ТАСС / EPA / MAURI RATILAINEN