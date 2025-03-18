Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной
Кремль: Россия и Украина 19 марта обменяются пленными
Президент России Владимир Путин рассказал лидеру США Дональда Трампа, что 19 марта Украина и РФ обменяются пленными. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек», — говорится в сообщении.
Напомним, что беседа Владимира Путина с американским коллегой продлилась 2 часа и 28 минут. Это самые продолжительные телефонные переговоры в истории лидеров двух стран. Эксперты считают, что разговор прошёл на «очень хорошей ноте».
ТАСС / Метцель Михаил