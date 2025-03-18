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Регион
18 марта, 17:44

Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной

Кремль: Россия и Украина 19 марта обменяются пленными

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру США Дональда Трампа, что 19 марта Украина и РФ обменяются пленными. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек», — говорится в сообщении.

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Напомним, что беседа Владимира Путина с американским коллегой продлилась 2 часа и 28 минут. Это самые продолжительные телефонные переговоры в истории лидеров двух стран. Эксперты считают, что разговор прошёл на «очень хорошей ноте».

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ТАСС / Метцель Михаил

Александра Мышляева
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