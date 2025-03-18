CNN со ссылкой на российский источник дал оценку разговору Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошёл на очень хорошей ноте. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на российский источник.

«Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он прошёл «очень хорошо», — говорится в публикации.