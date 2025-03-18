CNN со ссылкой на российский источник дал оценку разговору Путина и Трампа
CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошёл «очень хорошо»
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошёл на очень хорошей ноте. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на российский источник.
«Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он прошёл «очень хорошо», — говорится в публикации.
Напомним, что беседа Владимира Путина с американским визави продлилась 2 часа и 28 минут. Это самые продолжительные телефонные переговоры в истории лидеров двух стран.
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