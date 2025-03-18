Не раздел Украины: Американист озвучил главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора, запланированного на 18 марта, не будут обсуждать раздел Украины. Об этом заявил американист Константин Блохин. По его словам, политики намерены обсудить нюансы предстоящего перемирия.

«В первую очередь, в повестке — перемирие. Про раздел или не раздел Украины если и будут говорить, то сильно позднее, при очной встрече между нашими и их делегатами. А сейчас будет телефонный разговор о нюансах и тонкостях перемирия», — подчеркнул политолог в беседе с РИАМО.