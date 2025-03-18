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18 марта, 14:22

Не раздел Украины: Американист озвучил главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа

Политолог: Путин и Трамп 18 марта не будут обсуждать раздел Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора, запланированного на 18 марта, не будут обсуждать раздел Украины. Об этом заявил американист Константин Блохин. По его словам, политики намерены обсудить нюансы предстоящего перемирия.

«В первую очередь, в повестке — перемирие. Про раздел или не раздел Украины если и будут говорить, то сильно позднее, при очной встрече между нашими и их делегатами. А сейчас будет телефонный разговор о нюансах и тонкостях перемирия», — подчеркнул политолог в беседе с РИАМО.

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Ранее Блохин поделился ожиданиями от диалога Путина и Трампа. Он подчеркнул, политикам предстоит долгий и сложный разговор. Тем временем в Кремле уже рассказали, о чём будут говорить лидеры России и США. Дмитрий Песков обещал максимально оперативно проинформировать россиян об итогах разговора. А Путин уже успел пошутить про переговоры с Трампом.

Борис Эльфанд
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