Не раздел Украины: Американист озвучил главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа
Политолог: Путин и Трамп 18 марта не будут обсуждать раздел Украины
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, в ходе телефонного разговора, запланированного на 18 марта, не будут обсуждать раздел Украины. Об этом заявил американист Константин Блохин. По его словам, политики намерены обсудить нюансы предстоящего перемирия.
«В первую очередь, в повестке — перемирие. Про раздел или не раздел Украины если и будут говорить, то сильно позднее, при очной встрече между нашими и их делегатами. А сейчас будет телефонный разговор о нюансах и тонкостях перемирия», — подчеркнул политолог в беседе с РИАМО.
Ранее Блохин поделился ожиданиями от диалога Путина и Трампа. Он подчеркнул, политикам предстоит долгий и сложный разговор. Тем временем в Кремле уже рассказали, о чём будут говорить лидеры России и США. Дмитрий Песков обещал максимально оперативно проинформировать россиян об итогах разговора. А Путин уже успел пошутить про переговоры с Трампом.