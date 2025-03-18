Переговоры Путина и Трампа 18 марта 2025 года: последние новости Трамп заявил, что проведёт разговор с президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2025 года, американский глава поднял вопрос разделения территорий и урегулирования конфликта на Украине. Подробности — в материале Life.ru. 18 марта, 11:30 Путин и Трамп намерены созвониться 18 марта. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото ©Shutterstock / FOTODOM / junpiiiiiiiiiii, miss.cabul, Joshua Sukoff

Когда состоятся переговоры Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа намечен на вторник, 18 марта. Предварительно, он состоится в 16–18 часов по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предмет телефонного разговора

Лидеры намерены обсудить наиболее актуальные вопросы международной повестки. Основной темой, судя по всему, будет урегулирование украинского кризиса.

Разделение территорий

Политолог Кирилл Бенедиктов полагает, что вероятность достижения лидерами договорённости о территориальных уступках Украины России достаточно высока. В частности, может быть даже решён вопрос о контроле России над портом Одессы, о чём писали некоторые западные СМИ.

— Трамп недавно обронил фразу о разделении активов. В сегодняшнем разговоре может быть поднята эта тема. Администрация Трампа может договориться о разделе украинских активов, уже фактически не принадлежащих Киеву, между Москвой и Вашингтоном, — отмечает Кирилл Бенедиктов.

По мнению политолога, лидеры обсудят нюансы энергетического урегулирования, а также затронут чувствительные вопросы, которые ещё не выносились на публику.

Прекращение конфликта на Украине

Тема окончательного прекращения огня на Украине будет затронута в диалоге, но, по мнению политолога Александра Роджерса, до этого ещё далеко, так как киевский режим не желает мира.

— Все заявления Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибиги сейчас направлены на срыв мирных переговоров. Киев не желает идти на уступки и признавать своё поражение — британские кураторы настаивают на продолжении войны, — отметил он.

На его взгляд, поэтому сейчас рано говорить о том, что Трампу удастся «переманить» главу киевского режима Владимира Зеленского на свою сторону.

18 марта Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Эксперт также прокомментировал слухи от американских инсайдеров, что администрация Трампа может признать Крым российским. По его словам, на активной фазе конфликта о таких щедрых дарах России со стороны США говорить ещё не стоит, к тому же ООН сама должна будет поднять этот вопрос.

Контроль над АЭС

Президенты обсудят и вопрос контроля над таким стратегическим объектом, как Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). По мнению политолога Бенедиктова, её принадлежность России неоспорима в соответствии с Конституцией РФ.

— Вопрос ЗАЭС будет поднят в разговоре обязательно. Россия обозначит то, что по конституции Запорожская область является её территорией. Вполне вероятно, что в качестве компенсации в рамках договорённости какая-то часть её электроэнергии пойдёт на Украину, но это лишь предположение, — считает политолог Кирилл Бенедиктов.

О чём говорил Дональд Трамп перед разговором с Путиным

Президент США неоднократно повторял, что намерен добиться скорейшего мира на Украине и заключить сделку с президентом Путиным. Он выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

— У нас были телефонные разговоры, но мы подходим к критической стадии. И мы хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной, — утверждал Дональд Трамп.

По словам Трампа, именно его вмешательство спасло жизни украинских солдат, окружённых в Курской области.

Трамп также упоминал, что намерен обсудить с российским коллегой вопрос контроля над атомными станциями.

— Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос, — сказал глава Белого дома журналистам.

О чём говорил Владимир Путин перед разговором с Дональдом Трампом

Владимир Путин назвал вторгшихся в Курскую область боевиков террористами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

13 марта Владимир Путин поблагодарил Трампа за участие в процессе урегулирования и за мирные инициативы. Однако российская сторона поставила несколько условий. В частности, что России необходимы гарантии того, что Украина на время прекращения огня не будет проводить мобилизацию и наращивать военную мощь. Российский лидер также затронул статус окружённых украинских боевиков. По его словам, им будет гарантировано достойное обращение только в случае добровольного сложения оружия и сдачи в плен.

— Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, — сказал Владимир Путин.

Итоги переговоров 12 февраля 2025 года

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп созванивались 12 февраля этого года. Лидеры обсудили украинское и ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную сделку и вопрос обмена заключёнными. Почти сразу же на родину в США был выдан Марк Фогель, отбывавший в России срок за наркоторговлю. В ответ США освободили россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег.

Прогнозы

Главным итогом разговора, по мнению политологов, станет налаживание коммуникации между администрациями России и США, нарушенной при предыдущем президенте Джо Байдене, а также предварительная договорённость о личной встрече.

— Путин и Трамп явно симпатизируют друг другу и решат встретиться уже с глазу на глаз, так как по телефону многие вопросы решить трудно, — утверждает политолог Кирилл Бенедиктов.

Эксперт Александр Роджерс предполагает, что Путин и Трамп могут в скором времени встретиться на нейтральной территории — например, в той же Саудовской Аравии, так как российскому президенту сейчас нецелесообразно ехать в Вашингтон.

Авторы Екатерина Субботина