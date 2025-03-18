В Кремле максимально оперативно проинформируют об итогах разговора Путина и Трампа

Кремль планирует оперативно сообщить о результатах телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится сегодня во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы проинформируем вас по итогам этого разговора. Сделаем это максимально оперативно», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль выберет формат оглашения результатов телефонного разговора двух лидеров после проведения беседы.