В Кремле максимально оперативно проинформируют об итогах разговора Путина и Трампа
Песков: Кремль оперативно проинформирует об итогах разговора Путина и Трампа
Кремль планирует оперативно сообщить о результатах телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится сегодня во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы проинформируем вас по итогам этого разговора. Сделаем это максимально оперативно», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что Кремль выберет формат оглашения результатов телефонного разговора двух лидеров после проведения беседы.
Ранее Трамп сообщил, что намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопросы контроля над атомными электростанциями. Также республиканец планирует затронуть тему территориального урегулирования в ходе телефонного разговора.
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