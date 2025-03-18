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18 марта, 09:08

В Кремле максимально оперативно проинформируют об итогах разговора Путина и Трампа

Песков: Кремль оперативно проинформирует об итогах разговора Путина и Трампа

Кремль планирует оперативно сообщить о результатах телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится сегодня во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы проинформируем вас по итогам этого разговора. Сделаем это максимально оперативно», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль выберет формат оглашения результатов телефонного разговора двух лидеров после проведения беседы.

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Ранее Трамп сообщил, что намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопросы контроля над атомными электростанциями. Также республиканец планирует затронуть тему территориального урегулирования в ходе телефонного разговора.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Марина Фещенко
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