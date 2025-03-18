Трамп передаст России контроль над портом Одессы, боятся в Киеве

В Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп отдаст под контроль России порт в Одессе после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского.

На Банковой опасаются, что Трамп может отдать под контроль РФ порт в Одессе, который является критически важным для украинского государства, ведь через него страна получает основной объём всей зарубежной помощи.

Глава Белого дома весьма аккуратно в своих заявлениях обходит «острые углы», избегая больной для Украины темы с территориальными уступками. В материале сказано, что американская администрация не ожидает, что Россия вдруг откажется от занятых земель в ходе перемирия, а это, кстати, 20% от всей территории страны.