Трамп передаст России контроль над портом Одессы, боятся в Киеве
NYT: В Киеве опасаются, что Трамп передаст Путину контроль над портом в Одессе
В Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп отдаст под контроль России порт в Одессе после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского.
На Банковой опасаются, что Трамп может отдать под контроль РФ порт в Одессе, который является критически важным для украинского государства, ведь через него страна получает основной объём всей зарубежной помощи.
Глава Белого дома весьма аккуратно в своих заявлениях обходит «острые углы», избегая больной для Украины темы с территориальными уступками. В материале сказано, что американская администрация не ожидает, что Россия вдруг откажется от занятых земель в ходе перемирия, а это, кстати, 20% от всей территории страны.
Однако помощников Зеленского волнует не это, а то, что Трамп может согласиться и на другие условия Путина, одним из которых может оказаться отказ Киева от жизненно важного для государства порта в Одессе.
Напомним, что анонсированный американским лидером разговор с Владимиром Путиным состоится уже сегодня. Одной из главных тем беседы станут территории и вопрос контроля над АЭС. Глава Белого дома также сообщил, что обсуждает с российской стороной «разделение определённых активов». СМИ считают, что Штаты даже могут наконец-то признать Крым частью России. Во всей этой суматохе редко пробиваются затухающие голоса из ЕС. К примеру, ранее глава МИД ФРГ Бербок потребовала от Трампа не забывать про Европу во время беседы с Путиным. Звучит очень мило, но вряд ли её услышат.
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