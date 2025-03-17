Трамп намерен во вторник созвониться с Путиным и затронуть тему территорий
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 18 марта
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп анонсировал, что во вторник, 18 марта, планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Американский лидер выразил уверенность в положительном развитии отношений с Москвой.
«Думаю, у нас всё идёт хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику», — отметил республиканец в беседе с журналистами, добавив, что в ходе беседы он намерен затронуть вопросы территориального урегулирования.
Кроме того, по словам Трампа, администрация США уже обсуждает со сторонами украинского конфликта вопрос «разделения активов».
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня, как это было предложено Соединёнными Штатами. Владимир Путин поддержал эту инициативу, однако подчеркнул необходимость учёта определённых нюансов. Тем не менее, США не исключают возможность введения новых санкций против России, если Москва откажется принять предложение о прекращении огня.