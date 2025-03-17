Трамп намерен во вторник созвониться с Путиным и затронуть тему территорий

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп анонсировал, что во вторник, 18 марта, планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Американский лидер выразил уверенность в положительном развитии отношений с Москвой.

«Думаю, у нас всё идёт хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику», — отметил республиканец в беседе с журналистами, добавив, что в ходе беседы он намерен затронуть вопросы территориального урегулирования.