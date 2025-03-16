Военный эксперт объяснил, как Путин продемонстрировал Трампу жест доброй воли
Эксперт Дандыкин назвал гуманность Путина к ВСУ под Курском жестом доброй воли
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин продемонстрировал жест доброй воли, согласившись по просьбе американского коллеги Дональда Трампа проявить гуманность к солдатам ВСУ, вторгнувшимся в Курскую область. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
«Слова президента [РФ Владимира Путина] на Совбезе — это жест доброй воли с его стороны. Он предложил сохранить жизнь террористам, которые вторглись в Курскую область и которые совершали преступления против безоружных людей — стариков, женщин, детей», — отметил он в беседе с URA.ru.
Эксперт также подчеркнул, что следующий ход за Владимиром Зеленским и командованием ВСУ, которые должны приказать солдатам сложить оружие, чтобы ВС РФ сохранили им жизни. Однако остаётся открытым вопрос, как поведут себя сами боевики: капитулируют или продолжат сопротивляться.
Напомним, 12 марта Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в 2024 году и провёл совещание, в ходе которого поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье. Глава государства потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области и напомнил, что иностранные наёмники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных. Тем не менее президент США попросил своего российского коллегу «пощадить» окружённых бойцов ВСУ. В ответ Путин пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.