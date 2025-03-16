Военный эксперт объяснил, как Путин продемонстрировал Трампу жест доброй воли

Президент России Владимир Путин продемонстрировал жест доброй воли, согласившись по просьбе американского коллеги Дональда Трампа проявить гуманность к солдатам ВСУ, вторгнувшимся в Курскую область. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Слова президента [РФ Владимира Путина] на Совбезе — это жест доброй воли с его стороны. Он предложил сохранить жизнь террористам, которые вторглись в Курскую область и которые совершали преступления против безоружных людей — стариков, женщин, детей», — отметил он в беседе с URA.ru.