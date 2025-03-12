Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 20:23
3824

Путин: Иностранные наемники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании в Курской области подчеркнул, что российские силы обязаны гуманно относиться ко всем пленным. Однако иностранные наёмники ВСУ не получают защиту согласно Женевской конвенции.

«Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — сказал президент.

Путин поручил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы
Путин поручил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы

Также Путин поблагодарил весь личный состав за проделанную работу. Он выразил уверенность, что в ближайшие дни Курская область полностью освободится от противника.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту, что бойцы освободили более 1100 квадратных километров в приграничье Курской области. Всего было зачищено 86% площади, которая ранее находилась под контролем противника.

Обложка ©

Telegram / news_kremlin

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar