Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании в Курской области подчеркнул, что российские силы обязаны гуманно относиться ко всем пленным. Однако иностранные наёмники ВСУ не получают защиту согласно Женевской конвенции.

«Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — сказал президент.

Также Путин поблагодарил весь личный состав за проделанную работу. Он выразил уверенность, что в ближайшие дни Курская область полностью освободится от противника.