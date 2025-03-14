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Регион
14 марта, 16:50
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Путин ответил на просьбу Трампа пощадить ВСУшников в Курской области

Путин сообщил, что с пониманием отнёсся к призыву Трампа пощадить военных ВСУ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совбеза отметил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить украинских военных. Глава государства подчеркнул, что с пониманием воспринимает призыв из Вашингтона руководствоваться принципами гуманности в отношении солдат ВСУ.

Вступительное слово Путина на совещании с постоянными членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«С пониманием относимся к призыву Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что для эффективной реализации призыва Трампа о пощаде ВСУ необходимо, чтобы руководство Украины отдало приказ своим военнослужащим в Курской области сложить оружие и сдаться в плен. Путин добавил, что в случае исполнения такого приказа солдатам будет гарантирована сохранность жизни и достойное обращение.

Ранее сегодня Трамп выпустил сообщение, в котором попросил РФ «пощадить» украинских солдат в Курской области. Также он предрёк окружённым солдатам «ужасную бойню».

«С какой стати»? Бородай призвал не щадить окружённых под Курском бойцов ВСУ вопреки просьбам США
«С какой стати»? Бородай призвал не щадить окружённых под Курском бойцов ВСУ вопреки просьбам США
Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Демьянова
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