Путин ответил на просьбу Трампа пощадить ВСУшников в Курской области
Путин сообщил, что с пониманием отнёсся к призыву Трампа пощадить военных ВСУ
Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совбеза отметил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить украинских военных. Глава государства подчеркнул, что с пониманием воспринимает призыв из Вашингтона руководствоваться принципами гуманности в отношении солдат ВСУ.
Вступительное слово Путина на совещании с постоянными членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«С пониманием относимся к призыву Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — заявил президент.
Российский лидер подчеркнул, что для эффективной реализации призыва Трампа о пощаде ВСУ необходимо, чтобы руководство Украины отдало приказ своим военнослужащим в Курской области сложить оружие и сдаться в плен. Путин добавил, что в случае исполнения такого приказа солдатам будет гарантирована сохранность жизни и достойное обращение.
Ранее сегодня Трамп выпустил сообщение, в котором попросил РФ «пощадить» украинских солдат в Курской области. Также он предрёк окружённым солдатам «ужасную бойню».
ТАСС / Михаил Метцель