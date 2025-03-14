Путин ответил на просьбу Трампа пощадить ВСУшников в Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совбеза отметил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить украинских военных. Глава государства подчеркнул, что с пониманием воспринимает призыв из Вашингтона руководствоваться принципами гуманности в отношении солдат ВСУ.

Российский лидер подчеркнул, что для эффективной реализации призыва Трампа о пощаде ВСУ необходимо, чтобы руководство Украины отдало приказ своим военнослужащим в Курской области сложить оружие и сдаться в плен. Путин добавил, что в случае исполнения такого приказа солдатам будет гарантирована сохранность жизни и достойное обращение.