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Регион
14 марта, 14:00
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Трамп предрёк окружённым в Курской области бойцам ВСУ «ужасную бойню»

Президент США Дональд Трамп считает, что окружённым в Курской области украинским войскам грозит «ужасная бойня», невиданная со времён Второй мировой войны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я настоятельно просил президента [России Владимира] Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны!» — заявил глава Белого дома.

Напомним, сегодня американский президент сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого попросил президента РФ «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. Также политик после беседы оценил шансы на скорое завершение конфликта на Украине как хорошие. В Кремле беседу Путина с американским коллегой пока не подтверждали.

ВСУ лишились возможности сбежать из Курской области после освобождения Гончаровки
ВСУ лишились возможности сбежать из Курской области после освобождения Гончаровки

Сегодня, 14 марта, Минобороны России сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области. А накануне российские бойцы освободили город Суджа. Путин ранее указывал на полную изоляцию ВСУ в Курской области. При этом у блокированных бойцов ВСУшников будет выбор: сдаться в плен или погибнуть, отметил глава государства.

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Getty Images / Andres Gutierrez / Anadolu Agency

Никита Никонов
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