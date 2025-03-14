Трамп предрёк окружённым в Курской области бойцам ВСУ «ужасную бойню»
Президент США Дональд Трамп считает, что окружённым в Курской области украинским войскам грозит «ужасная бойня», невиданная со времён Второй мировой войны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Я настоятельно просил президента [России Владимира] Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны!» — заявил глава Белого дома.
Напомним, сегодня американский президент сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого попросил президента РФ «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. Также политик после беседы оценил шансы на скорое завершение конфликта на Украине как хорошие. В Кремле беседу Путина с американским коллегой пока не подтверждали.
Сегодня, 14 марта, Минобороны России сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области. А накануне российские бойцы освободили город Суджа. Путин ранее указывал на полную изоляцию ВСУ в Курской области. При этом у блокированных бойцов ВСУшников будет выбор: сдаться в плен или погибнуть, отметил глава государства.
Getty Images / Andres Gutierrez / Anadolu Agency