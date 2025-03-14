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Регион
14 марта, 09:23

Минобороны сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области

Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Гончаровка в Курской области российскими войсками, действующими в составе группировки «Север».

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населённый пункт Гончаровка», — заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Минобороны сообщило об освобождении Суджи. Президент Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим город Суджа, а также рассказал, что группировка украинских войск в Курской области находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Оксана Попова
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