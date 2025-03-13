«Обстановка тяжёлая»: Военкор Поддубный вернулся в Суджу, где его едва не убили

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный снял видео из освобождённой Суджи, где до сих пор продолжаются атаки со стороны ВСУ на окраины города. Ролик появился в телеграм-канале журналиста.

Поддубный снял видео из освобождённой Суджи. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

«Всегда увлекательно возвращаться в места, где тебя едва не убили», — поделился своими ощущениями Поддубный.

По словам военкора, обстановка в Судже крайне тяжёлая: практически все здания либо разрушены, либо сильно пострадали. Противник продолжает наносить артиллерийские удары, периодически на позиции огня выходит танк из района Гончаровки, который располагается всего в двух километрах от Суджи.

Затем на видео видно, как Поддубный идёт в сопровождении военных, когда вдалеке начинается обстрел. Группа останавливается, чтобы переждать атаку. В это время за кадром раздается голос: «РСЗО», указывая на использование реактивной системы залпового огня, из которой осуществляют огонь ВСУ.