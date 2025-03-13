«Обстановка тяжёлая»: Военкор Поддубный вернулся в Суджу, где его едва не убили
Военкор Поддубный показал окраину освобождённой Суджи во время обстрела ВСУ
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный снял видео из освобождённой Суджи, где до сих пор продолжаются атаки со стороны ВСУ на окраины города. Ролик появился в телеграм-канале журналиста.
Поддубный снял видео из освобождённой Суджи. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
«Всегда увлекательно возвращаться в места, где тебя едва не убили», — поделился своими ощущениями Поддубный.
По словам военкора, обстановка в Судже крайне тяжёлая: практически все здания либо разрушены, либо сильно пострадали. Противник продолжает наносить артиллерийские удары, периодически на позиции огня выходит танк из района Гончаровки, который располагается всего в двух километрах от Суджи.
Затем на видео видно, как Поддубный идёт в сопровождении военных, когда вдалеке начинается обстрел. Группа останавливается, чтобы переждать атаку. В это время за кадром раздается голос: «РСЗО», указывая на использование реактивной системы залпового огня, из которой осуществляют огонь ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи. Город был под оккупацией ВСУ с августа прошлого года. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол. С освобождением Суджи украинская армия утратила ключевой хаб и укрепрайон в Курской области.
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