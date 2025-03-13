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13 марта, 09:33

С освобождением Суджи ВСУ утратили ключевой хаб и укрепрайон в Курской области

ТАСС: ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи потеряли главный хаб в Курской области

Украинские силы после освобождения российскими войсками Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Суджа — это вообще главный хаб противника, это главная его опорная точка в Курской области, это главный его укрепрайон. То есть вся логистика, вся деятельность противника в Курской области строилась через Суджу. И теперь противник её потерял», — сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Суджа в Курской области. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол.

Более сотни мирных жителей вывели из Суджи в Курской области
Более сотни мирных жителей вывели из Суджи в Курской области
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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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