С освобождением Суджи ВСУ утратили ключевой хаб и укрепрайон в Курской области

Украинские силы после освобождения российскими войсками Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Суджа — это вообще главный хаб противника, это главная его опорная точка в Курской области, это главный его укрепрайон. То есть вся логистика, вся деятельность противника в Курской области строилась через Суджу. И теперь противник её потерял», — сказал собеседник агентства.