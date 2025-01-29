«Это чудо»: Поддубный рассказал о своём спасении после ранения в Курской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный уверен, что выжить после тяжёлого ранения, полученного во время выполнения редакционного задания в Курской области, ему помогло скорее чудо, чем особая подготовка. Он сам не понимает, как смог остаться в живых после атаки украинского дрона на машину, в которой находился, но особые данные, говорит, точно бы не спасли. Об этом журналист рассказал во время своего интервью 360.ru.