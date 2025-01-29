«Это чудо»: Поддубный рассказал о своём спасении после ранения в Курской области
Военкор Поддубный назвал чудом своё спасение после атаки дрона ВСУ
Военный корреспондент Евгений Поддубный уверен, что выжить после тяжёлого ранения, полученного во время выполнения редакционного задания в Курской области, ему помогло скорее чудо, чем особая подготовка. Он сам не понимает, как смог остаться в живых после атаки украинского дрона на машину, в которой находился, но особые данные, говорит, точно бы не спасли. Об этом журналист рассказал во время своего интервью 360.ru.
«Это скорее чудо, какая уж тут подготовка. Не знаю, как так получилось», — сказал военкор.
Поддубный пояснил, что считает себя верующим человеком, поэтому верит в чудеса божьи.
Напомним, что Евгений Поддубный получил тяжёлые ранения в Курской области 7 августа после того, как его автомобиль атаковал вражеский дрон. В Сети стали быстро распространяться новости о гибели военкора, но вскоре выяснилось, что водитель проезжавшей вблизи места инцидента машины спас раненого журналиста. Позднее президент Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России. Также его наградили титулом почётного гражданина Белгородской области.
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